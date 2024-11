Tailandia: Discussioni per il rinvio della nomina del presidente della Banca di Thailandia

05 Novembre 2024_ Il governo tailandese sta considerando un rinvio della nomina del nuovo presidente della Banca di Thailandia, un'importante istituzione finanziaria del Paese. Il ministro delle Finanze, Sakchai, ha convocato una riunione con i rappresentanti di tutti i settori coinvolti per discutere le implicazioni di questo rinvio. La decisione è motivata dalla necessità di garantire una transizione fluida e di affrontare le sfide economiche attuali. La Banca di Thailandia, responsabile della politica monetaria e della stabilità finanziaria, gioca un ruolo cruciale nell'economia nazionale, come riportato da กรุงเทพธุรกิจ. Ulteriori dettagli sulla nuova data per la nomina saranno comunicati dopo le consultazioni tra le parti interessate.