30 Settembre 2024_ Il presidente della Commissione di coordinamento dei partiti di governo, Wisut Chaiyanrun, ha suggerito la creazione di una commissione congiunta tra le due camere del Parlamento per discutere la legge sul referendum, al fine di evitare conflitti interni. Nel frattempo, il Primo Ministro, Phaethongthar Shinawatra, parteciperà alla sua prima conferenza internazionale a Doha, Qatar, per il dialogo sulla cooperazione asiatica. Recenti sondaggi mostrano che Phaethongthar è il leader più popolare tra i cittadini tailandesi, mentre il partito di opposizione continua a mantenere un buon supporto. La fonte di queste informazioni è thairath.co.th. La situazione politica in Tailandia è caratterizzata da un attivo dibattito sulla riforma costituzionale e da un crescente interesse per le politiche economiche del governo.