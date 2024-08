Tailandia: Divieto di elemosina per i monaci in alcune aree commerciali

12 Agosto 2024_ Le autorità thailandesi hanno ribadito il divieto per i monaci di ricevere elemosine in specifiche aree commerciali, al fine di preservare l'ordine pubblico e il rispetto delle tradizioni religiose. Questa misura è stata adottata per evitare che i monaci vengano disturbati durante le loro pratiche spirituali e per mantenere un ambiente tranquillo per i fedeli. Inoltre, è stato sottolineato che le attività commerciali non devono interferire con le cerimonie religiose e il rispetto delle norme buddiste. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์. Le autorità locali stanno lavorando per garantire che le tradizioni buddiste siano rispettate, mentre si cerca di bilanciare le esigenze del commercio e della spiritualità.