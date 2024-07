Tailandia: Dolce&Gabbana inaugura una nuova boutique a Bangkok

18 Luglio 2024_ Dolce&Gabbana ha aperto una nuova boutique di lusso al primo piano del Siam Paragon di Bangkok, caratterizzata da un design semplice ma elegante, tipico dello stile italiano. L'inaugurazione ha visto la partecipazione di numerose celebrità tailandesi, tra cui gli attori Zee Pruk e Nunew Chawarin, che hanno sfoggiato look casual con dettagli in verde e bianco. Anche le attrici Bow Maylada e Anne Thongprasom hanno partecipato all'evento, indossando abiti della collezione Pre Fall/Winter 2024 del marchio italiano. La boutique presenta una vasta gamma di temi iconici, come le ceramiche italiane Maiolica e il classico Mambo Italiano. Lo riporta hommesthailand.com. L'apertura della boutique rappresenta un ulteriore consolidamento della presenza del marchio italiano in Asia, portando un pezzo d'Italia nel cuore di Bangkok.