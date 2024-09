Tailandia: Ducati inaugura la sua nuova fabbrica a Rayong con un evento esclusivo

29 Settembre 2024_ Ducati ha recentemente aperto una nuova fabbrica a Rayong, Tailandia, in vista della MotoGP che si svolgerà a Buriram dal 25 al 27 ottobre 2024. Un gruppo selezionato di 30 motociclisti ha avuto l'opportunità di visitare la struttura, guidati da Marco Biondi, Vice Presidente Sales & Marketing Asia Pacific di Ducati. Durante la visita, i partecipanti hanno potuto esplorare i vari reparti di produzione e partecipare a test di accelerazione e frenata in una cabina appositamente attrezzata. L'evento, organizzato da The Bikers Café Thailand, ha messo in risalto l'impegno di Ducati nella produzione di motociclette di alta qualità e ha celebrato la passione per il motociclismo, come riportato da der-farang.com. La fabbrica, inaugurata il 5 aprile 2024, rappresenta un importante passo per Ducati nel mercato asiatico, con una capacità produttiva di 24.000 motociclette all'anno.