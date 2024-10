Tailandia: Elezione al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite

11 Ottobre 2024_ La Tailandia è stata eletta come membro del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (UNHRC) per il periodo 2025-2027....

