Tailandia: Elezioni in arrivo a Patum Thani, preoccupazioni per le inondazioni

28 Agosto 2024_ A Patum Thani, il candidato alla carica di sindaco, Pol. Gen. Kamronwit Thupkrajang, ha espresso la sua disponibilità a partecipare nuovamente alle elezioni dopo che il suo avversario, Charn Puangpetch, ha ricevuto un avviso di squalifica. Kamronwit ha sollecitato la Commissione Elettorale a fissare rapidamente una nuova data per le elezioni, temendo che le inondazioni imminenti possano aggravare la situazione per i cittadini. La preoccupazione principale è che la mancanza di un governo locale possa portare a difficoltà per la popolazione in caso di emergenze legate all'acqua. La notizia è riportata da mgronline.com. Patum Thani è una provincia della Thailandia centrale, nota per le sue sfide legate alla gestione delle inondazioni, specialmente durante la stagione delle piogge.