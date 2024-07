Tailandia: Elezioni locali a Ratchaburi si infiammano con nuove candidature

22 Luglio 2024_ Le elezioni locali a Ratchaburi, Tailandia, stanno diventando sempre più intense con la candidatura di nuovi contendenti. 'Kamnan Tui' Wiwat Nitikanjana, ex presidente dell'amministrazione provinciale di Ratchaburi, ha annunciato la sua ricandidatura dopo essersi dimesso anticipatamente. La sua decisione è stata influenzata dalla crescente attività politica di Wanchai Thirasatjakul, ex presidente dell'amministrazione provinciale di Ratchaburi per tre mandati. La competizione si preannuncia serrata, con altri candidati come Chaiyarat Sakdisarapong del partito Move Forward che si uniscono alla corsa. Lo riporta dailynews.co.th. La situazione politica locale è monitorata attentamente, poiché potrebbe influenzare gli equilibri di potere nella regione.