Tailandia: Elezioni sotto osservazione per scambio di voti

27 Giugno 2024_ La Commissione Elettorale della Tailandia sta monitorando attentamente i candidati alle elezioni parlamentari per possibili scambi di voti. L'ente ha ricevuto segnalazioni di candidati che si uniscono in gruppi per scambiarsi voti, una pratica che potrebbe influenzare l'integrità del processo elettorale. Le autorità hanno avviato indagini per verificare la veridicità delle accuse e garantire elezioni trasparenti. La Commissione Elettorale ha sottolineato l'importanza di mantenere un processo elettorale equo e libero da manipolazioni. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. Le elezioni parlamentari in Tailandia sono un evento cruciale per la democrazia del Paese e richiedono la massima trasparenza e correttezza.