Tailandia: Emergenza alluvioni in Chiang Rai, il governo interviene

24 Agosto 2024_ I vicepremier Phumitham Wechayachai e Anutin Charnvirakul hanno visitato la provincia di Chiang Rai per monitorare la situazione delle alluvioni e fornire assistenza alle persone colpite. Durante la visita, hanno espresso preoccupazione per la mancanza del governatore provinciale, che non era presente per gestire l'emergenza. Nonostante la diminuzione del livello delle acque, il governo ha avviato misure di supporto, inclusa la distribuzione di kit di emergenza. La situazione rimane critica, con un morto segnalato e la necessità di prepararsi per ulteriori eventi meteorologici avversi, come riportato da khaosod.co.th. Le autorità locali stanno collaborando per garantire la sicurezza e il supporto alla popolazione, mentre il governo si impegna a monitorare e risolvere le problematiche legate alle inondazioni.