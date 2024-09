Tailandia: Emergenza alluvioni nel nord, governo attiva misure di soccorso

04 Settembre 2024_ Il governo tailandese ha intensificato le operazioni di soccorso per le aree colpite dalle alluvioni nel nord del Paese, con particolare attenzione alle province di Uthai Thani e Sukhothai. Le autorità hanno avviato un'indagine sui danni e stanno preparando misure di emergenza per supportare le comunità in difficoltà. La situazione è critica, con il livello dell'acqua che continua a salire e diverse scuole costrette a chiudere per due giorni a causa delle inondazioni. La fonte di queste informazioni è thairath.co.th. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e hanno avvertito i residenti di prepararsi a ulteriori inondazioni nei prossimi giorni.