Tailandia: Emergenza per il fango e i rifiuti dopo l'esondazione del fiume Mekong

15 Settembre 2024_ Le autorità tailandesi stanno lavorando intensamente per ripulire le strade invase da fango e rifiuti a causa dell'esondazione del fiume Mekong. L'evento ha causato gravi disagi nelle comunità locali, con la necessità di rimuovere rapidamente i detriti per garantire la sicurezza dei residenti. Le operazioni di pulizia sono state avviate in diverse province colpite, con l'obiettivo di ripristinare la normalità il prima possibile. La situazione è monitorata da vicino, poiché ulteriori piogge potrebbero aggravare le condizioni. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. Le autorità locali stanno anche valutando l'impatto a lungo termine dell'alluvione sulle infrastrutture e sulla salute pubblica.