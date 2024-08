Tailandia: Esplosione al porto di Sinsok provoca morti e feriti

10 Agosto 2024_ Un'esplosione al porto di Sinsok, in Thailandia, ha causato numerosi morti e feriti tra i lavoratori. Si sospetta che l'incidente sia...

10 Agosto 2024_ Un'esplosione al porto di Sinsok, in Thailandia, ha causato numerosi morti e feriti tra i lavoratori. Si sospetta che l'incidente sia stato provocato da scintille che hanno colpito un deposito di materiali esplosivi. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell'esplosione e sulla sicurezza dei lavoratori nel sito. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione dei materiali pericolosi nei porti thailandesi. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์. Le operazioni di soccorso sono in corso e si prevede un aumento del numero di vittime mentre le autorità continuano a cercare eventuali dispersi.