Tailandia: Esportazioni di automobili thailandesi raggiungono il primo posto mondiale con focus sull'Italia

21 Ottobre 2024_ La Thailandia ha raggiunto il primo posto mondiale nelle esportazioni di automobili nei primi otto mesi del 2024, con un valore di 20,8 miliardi di dollari. Tra i mercati europei, l'Italia si distingue come il nono mercato di esportazione, con un valore di 109,41 milioni di dollari, evidenziando l'importanza delle relazioni commerciali tra i due Paesi. Le esportazioni di veicoli speciali, progettati per esigenze specifiche, stanno crescendo notevolmente, rispondendo a una domanda crescente in Europa. Questo trend positivo si contrappone a un calo delle esportazioni verso altri Paesi europei, come il Regno Unito e la Francia, come riportato da tnnthailand.com. La Thailandia, riconosciuta come un importante produttore di automobili, sta incentivando i suoi esportatori a partecipare a fiere internazionali per espandere ulteriormente il mercato europeo.