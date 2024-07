Tailandia: Ex candidato al Senato chiede sospensione dei risultati elettorali

2 Luglio 2024_ Un ex candidato al Senato sta cercando un'ingiunzione del tribunale per sospendere i risultati delle elezioni del Senato in attesa di...

2 Luglio 2024_ Un ex candidato al Senato sta cercando un'ingiunzione del tribunale per sospendere i risultati delle elezioni del Senato in attesa di una revisione delle presunte irregolarità. Boonchit Boonchitpanya, che ha corso come candidato indipendente, sostiene che le elezioni siano state compromesse da compravendita di voti e altre forme di frode elettorale. Ha presentato una petizione alla Corte Costituzionale, chiedendo che i risultati elettorali siano sospesi fino a quando non sarà condotta un'indagine approfondita. La corte dovrebbe esaminare la petizione nelle prossime settimane. Lo riporta il Bangkok Post. Boonchit Boonchitpanya è un ex candidato indipendente al Senato della Tailandia.