Tailandia: Ex procuratore accusato di corruzione per contrabbando di corni di rinoceronte

25 Giugno 2024_ L'ex procuratore di una provincia tailandese è stato accusato di corruzione per aver tentato di facilitare il contrabbando di corni di rinoceronte attraverso l'aeroporto di Suvarnabhumi. Secondo l'indagine, il 10 marzo 2017, l'ex procuratore avrebbe offerto beni o altri vantaggi a funzionari doganali per evitare l'apertura di bagagli contenenti 12 corni di rinoceronte del valore di oltre 170 milioni di baht. La Commissione Nazionale Anticorruzione (NACC) ha trovato prove sufficienti per accusarlo di reati penali e disciplinari gravi. La NACC ha inviato il rapporto e le prove al Procuratore Generale per procedere con l'azione penale. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. L'ex procuratore è già stato licenziato in seguito a un'azione disciplinare appropriata.