Tailandia: Ex senatori chiedono la destituzione del Primo Ministro Srettha Thavisin

29 Luglio 2024_ Un gruppo di 40 ex senatori ha presentato una petizione alla Corte Costituzionale per destituire il Primo Ministro Srettha Thavisin a causa della nomina di Pichit Chuenban, un ex detenuto, come ministro. Gli ex senatori sostengono che Srettha non ha rispettato i requisiti morali richiesti dalla Costituzione per i membri del governo, in particolare per quanto riguarda la nomina di Pichit, che ha precedenti penali. La Corte Costituzionale esaminerà il caso e si prevede una sentenza il 14 agosto. La petizione è stata presentata a maggio, evidenziando le preoccupazioni sulla legalità della nomina di Pichit, che ha scontato una pena per disobbedienza alla corte nel 2008. La notizia è riportata dal Bangkok Post. La questione solleva interrogativi sulla trasparenza e l'integrità del governo tailandese, in un contesto politico già complesso.