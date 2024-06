Tailandia: Festival 'Discover Italia' celebra la cucina italiana

25 Giugno 2024_ Tops, azienda alimentare sotto Central Retail, presenta 'Discover Italia', un festival culinario che celebra l'eccellenza della cucina italiana. L'evento offre oltre 1.600 prodotti alimentari premium importati direttamente dall'Italia, disponibili fino al 25 giugno 2024 presso i punti vendita Tops e Tops Food Hall. Tra i prodotti in evidenza ci sono la pasta Garofalo dalla Campania, l'olio d'oliva Bertolli dalla Toscana e i biscotti Vicenzovo dal Veneto. L'iniziativa mira a far vivere ai clienti un'esperienza gastronomica autentica senza dover viaggiare in Italia. Lo riporta hotelsthailoc.com. Il festival include anche prodotti esclusivi come i formaggi italiani di Latteria Soresina e i dolci di Loacker, offrendo un assaggio della tradizione culinaria italiana.