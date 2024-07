Tailandia: Festival gastronomico con eccellenze italiane a Bangkok

22 Luglio 2024_ Dal 24 luglio al 6 agosto 2024, il Tops Food Hall presso il Central Bangna di Bangkok ospiterà il festival 'Tops World Class Gourmet By Gourmet One'. L'evento presenterà prodotti alimentari di alta qualità provenienti da tutto il mondo, inclusi marchi italiani come la pasta De Cecco e il tartufo nero estivo dell'Alba. L'inaugurazione sarà presieduta dall'ambasciatore neozelandese in Tailandia, Jonathan Kings. Il festival offrirà anche prelibatezze come il wagyu australiano e il maiale iberico spagnolo. Lo riporta smmagonline.com. L'evento mira a soddisfare gli appassionati di cucina con ingredienti di eccellenza a prezzi speciali.