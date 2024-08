Tailandia: Festival gastronomico mondiale con chef italiani a Bangkok

05 Agosto 2024_ Il 24 settembre 2024 avrà inizio il World Gourmet Festival 2024 presso l'Anantara Siam Hotel di Bangkok, un evento annuale che riunisce chef stellati Michelin da tutto il mondo. Tra i partecipanti, spicca il nome del celebre chef italiano Enrico Marmo, che presenterà un'esperienza culinaria unica presso l'Anantara Chiang Mai Resort. L'evento, che si svolgerà fino al 29 settembre, prevede anche una cena di gala con sei chef Michelin e una serie di cene esclusive con chef di fama internazionale. I proventi delle vendite dei biglietti saranno devoluti a favore di una fondazione per il sostegno delle ragazze in difficoltà in Thailandia, come riportato da naewna.com. Questo festival rappresenta un'importante opportunità per celebrare la cucina italiana e la sua influenza globale, attirando l'attenzione su Bangkok come centro gastronomico internazionale.