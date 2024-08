Tailandia: Festival Southern Bliss celebra la cultura e la Vespa italiana nel sud del Paese

16 Agosto 2024_ La Thailandia ospiterà il festival "Southern Bliss Fest: ความสุขแดนใต้" dal 23 agosto al 1 settembre, un evento che promuove il turismo nel sud del Paese, in particolare nelle province di Chumphon e Nakhon Si Thammarat. L'iniziativa, organizzata dall'Autorità del Turismo della Thailandia in collaborazione con Vespa Thailand, prevede concerti, workshop artigianali e la presentazione di specialità culinarie locali. La Vespa, iconico scooter italiano del gruppo Piaggio, sarà protagonista dell'evento, con membri della comunità Vespa che parteciperanno e condivideranno la loro passione per questo mezzo di trasporto. La notizia è riportata da mrbadboygo.com. Questo festival rappresenta un'opportunità unica per scoprire le bellezze del sud thailandese, unendo cultura locale e l'iconico stile italiano della Vespa.