Tailandia: Fiori locali conquistano il mercato globale

28 Luglio 2024_ La Tailandia sta emergendo come un importante fornitore di fiori locali nel mercato globale, grazie alla crescente domanda di prodotti floreali di alta qualità. I coltivatori tailandesi stanno adottando pratiche sostenibili e innovative per soddisfare le esigenze dei mercati internazionali, promuovendo la biodiversità e la tradizione agricola del Paese. Questa iniziativa non solo supporta l'economia locale, ma valorizza anche la cultura tailandese attraverso la bellezza dei suoi fiori. La crescente popolarità dei fiori tailandesi è testimoniata da fiere e eventi internazionali che mettono in risalto la loro unicità e qualità. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. La Tailandia, nota per la sua ricca flora, sta quindi rafforzando la sua posizione nel commercio globale dei fiori, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla promozione della cultura locale.