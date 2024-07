Tailandia: Forum economico italo-thailandese a Firenze rafforza i legami commerciali

5 Luglio 2024_ Il nono Forum Economico Italo-Thailandese (ITBF) si è tenuto recentemente a Firenze, Italia, organizzato dalla Camera di Commercio Thailandese, dal Consiglio del Commercio Thailandese e dall'Ambasciata Italiana a Bangkok. L'evento mira a rafforzare la cooperazione economica tra i due paesi, che vantano 156 anni di relazioni diplomatiche. Leader aziendali di 16 aziende thailandesi e 13 italiane hanno partecipato al forum, con un volume di scambi commerciali tra Thailandia e Italia che ha raggiunto i 5,06 miliardi di dollari nel 2023. A maggio, il Primo Ministro thailandese Srettha Thavisin ha visitato l'Italia per discutere di commercio e investimenti con il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni, che è prevista in visita in Thailandia nel febbraio 2025. Lo riporta thailandtv.news. Il forum ha visto anche la partecipazione di H.E. Paolo Dionisi, Ambasciatore Italiano in Thailandia, sottolineando l'importanza delle relazioni bilaterali.