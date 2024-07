Tailandia: Governo attende parere legale su fondo per portafoglio digitale

10 Luglio 2024_ Il governo tailandese non ha ancora richiesto al Consiglio di Stato un parere legale sull'uso di 56 miliardi di baht dalla Banca per...

10 Luglio 2024_ Il governo tailandese non ha ancora richiesto al Consiglio di Stato un parere legale sull'uso di 56 miliardi di baht dalla Banca per l'Agricoltura e le Cooperative Agricole (BAAC) per finanziare il suo schema di portafoglio digitale. Una fonte del Ministero delle Finanze ha dichiarato che il governo è ancora in attesa dell'opinione del Consiglio di Stato sulla questione. La decisione riguarda l'utilizzo di fondi significativi per un'iniziativa digitale che potrebbe avere un impatto rilevante sull'economia agricola del paese. La BAAC è un'istituzione finanziaria che supporta gli agricoltori e le cooperative agricole in Tailandia. Lo riporta il Bangkok Post. Ulteriori dettagli saranno resi noti una volta che il Consiglio di Stato avrà espresso il suo parere.