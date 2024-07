Tailandia: Governo difende il piano per il portafoglio digitale

13 Luglio 2024_ Il governo tailandese ha ribadito ieri che il piano di allocare 548 miliardi di baht dal bilancio centrale nazionale per finanziare parzialmente il suo schema di portafoglio digitale non influenzerà gli sforzi per alleviare le difficoltà della popolazione. Tuttavia, il Ministro dell'Ufficio del Primo Ministro, Chankamon Buranapong, ha espresso preoccupazioni riguardo alla sufficienza del budget per soddisfare le esigenze della popolazione. Sirithorn Thongthip, ex vice primo ministro, ha consigliato al governo di rivedere l'allocazione del budget per lo schema. È stato inoltre sollecitato a garantire che lo schema venga implementato in modo trasparente. Lo schema del portafoglio digitale fa parte degli sforzi del governo per promuovere l'uso della tecnologia digitale e fornire assistenza finanziaria alla popolazione, beneficiando oltre 10 milioni di persone. Bangkok Post riporta che il lancio dello schema è previsto per il prossimo anno fiscale. Il governo è determinato a garantire che il progetto sia trasparente e ben gestito.