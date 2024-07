Tailandia: Governo lancia 10 progetti per celebrare il 72° compleanno del Re

20 Luglio 2024_ Il Primo Ministro della Tailandia, Srettha Thavisin, ha annunciato dieci progetti speciali in occasione del 72° compleanno del Re...

20 Luglio 2024_ Il Primo Ministro della Tailandia, Srettha Thavisin, ha annunciato dieci progetti speciali in occasione del 72° compleanno del Re Maha Vajiralongkorn. I progetti, che includono iniziative per la gestione delle risorse idriche, la riforestazione e il miglioramento delle condizioni di vita, mirano a onorare il Re e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Tra le iniziative principali vi sono la distribuzione di 72.000 ettari di terra agricola e la piantumazione di 72 milioni di alberi. Secondo quanto riportato da khaosod.co.th, i progetti saranno completati entro il 2027. Il governo ha invitato la popolazione a partecipare attivamente a queste iniziative per garantire il successo e la sostenibilità dei progetti.