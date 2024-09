Tailandia: Governo lancia programma di aiuti in contante per stimolare l'economia

14 Settembre 2024_ Il governo tailandese distribuirà aiuti in contante di 10.000 baht a 14,5 milioni di persone il 25 settembre, come parte della prima fase del programma di portafoglio digitale. Tuttavia, la seconda fase del programma potrebbe subire ritardi, passando dalla fine di quest'anno all'anno prossimo. Questa iniziativa è stata discussa durante la dichiarazione della politica governativa in parlamento, come misura urgente per stimolare l'economia in difficoltà. Il Ministro delle Finanze ad interim, Pichai Naripthaphan, ha sottolineato l'importanza di utilizzare i fondi per sostenere l'economia locale. La notizia è riportata dal Bangkok Post. Il governo sta anche dando priorità a progetti di sviluppo infrastrutturale per garantire una crescita economica sostenibile a lungo termine.