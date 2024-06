Tailandia: Governo punta a ospitare il World Pride per promuovere il turismo

27 Giugno 2024_ Il governo tailandese, guidato dal Primo Ministro Srettha Thavisin, ha espresso l'intenzione di ospitare il World Pride nei prossimi anni per stimolare il turismo e attrarre visitatori internazionali. Tuttavia, l'organizzazione dell'evento dipenderà dall'unità delle associazioni LGBT+ locali, che quest'anno hanno mostrato divisioni interne. Alcuni gruppi hanno organizzato parate separate e competono per il supporto politico e sponsorizzazioni. Dailynews.co.th riporta che queste tensioni potrebbero influenzare la decisione finale degli organizzatori del World Pride. La comunità LGBT+ tailandese continua a lottare per il riconoscimento dei diritti, inclusa la possibilità di cambiare il prefisso di genere senza obbligo di intervento chirurgico.