Tailandia: Governo riduce il budget di 50 miliardi di baht

11 Luglio 2024_ Il governo tailandese ha deciso di ridurre il budget nazionale di 50 miliardi di baht, annullando l'uso dei fondi della Banca per l'Agricoltura e le Cooperative Agricole (BAAC). Questa decisione è stata presa per affrontare le sfide economiche attuali e migliorare la gestione delle risorse finanziarie del paese. La riduzione del budget interesserà vari settori, con l'obiettivo di ottimizzare le spese pubbliche e garantire una maggiore efficienza. La BAAC è un'importante istituzione finanziaria in Tailandia, che supporta gli agricoltori e le cooperative agricole. Lo riporta il sito di notizie กรุงเทพธุรกิจ. Questa mossa riflette l'impegno del governo nel mantenere la stabilità economica e promuovere una gestione finanziaria responsabile.