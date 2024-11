Tailandia: Governo smentisce accordo segreto tra Thaksin e Hun Sen

12 Novembre 2024_ Il governo thailandese ha respinto le affermazioni secondo cui l'ex primo ministro Thaksin Shinawatra avrebbe raggiunto un accordo segreto con il premier cambogiano Hun Sen riguardo allo sviluppo di aree marittime contese nel Golfo di Thailandia. Il ministro della Difesa Phumtham Wechayachai ha dichiarato che non esiste alcun accordo segreto, sottolineando che Thaksin non ha alcun ruolo ufficiale per poter negoziare. Le dichiarazioni del governo mirano a chiarire la situazione e a mantenere la trasparenza nelle relazioni con la Cambogia. La questione delle aree marittime contese è un tema delicato per la Tailandia, che ha storicamente avuto rapporti complessi con i suoi vicini. La notizia è stata riportata da Bangkok Post. La Tailandia e la Cambogia condividono una lunga storia di interazioni politiche e territoriali, rendendo tali affermazioni particolarmente significative nel contesto delle relazioni bilaterali.