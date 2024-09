Tailandia: Governo sotto pressione per accuse di corruzione e ascolti illeciti

14 Settembre 2024_ Il governo tailandese, guidato dalla premier Phaethongthar Shinawatra, è al centro di polemiche dopo che il partito di opposizione ha presentato accuse di corruzione contro il leader del partito Phalang Pracharat, Prawit Wongsuwan. In seguito alla diffusione di un audio compromettente, il governo ha ordinato controlli di sicurezza per prevenire ascolti illeciti all'interno del palazzo governativo. Il vice primo ministro e ministro della Difesa, Poomit Thamrongsak, ha invitato l'opposizione a contribuire costruttivamente alla politica, piuttosto che attaccare il governo. La situazione si complica ulteriormente con la richiesta di scioglimento del partito Phalang Pracharat da parte dell'opposizione, come riportato da เดลินิวส์. Il governo, sostenuto da oltre 10 milioni di voti, si trova a dover affrontare una crisi di fiducia in un contesto politico già fragile.