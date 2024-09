Tailandia: Gruppi bancari richiedono licenza per banche virtuali

18 Settembre 2024_ I principali gruppi bancari tailandesi, tra cui Krung Thai Bank (KTB) e Bangkok Bank (BBL), hanno presentato domanda per ottenere una licenza per operare come banche virtuali presso la Banca di Thailandia. Questa iniziativa è parte di un consorzio che include anche aziende come Advanced Info Service (ADVANC) e PTT, mirata a migliorare l'accesso ai servizi finanziari per le popolazioni non servite. La creazione di banche virtuali è vista come un'opportunità per aumentare la concorrenza nel settore finanziario tradizionale e rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione. La notizia è riportata da กรุงเทพธุรกิจ. L'implementazione di queste banche virtuali potrebbe portare a un cambiamento significativo nel panorama bancario tailandese, favorendo l'inclusione finanziaria e l'innovazione tecnologica.