Tailandia: Gulf e Google collaborano per il mercato del cloud

27 Giugno 2024_ Gulf Energy Development e Google Cloud hanno annunciato una collaborazione strategica per offrire il servizio 'Sovereign Cloud' in Tailandia. Questo accordo mira a combinare la tecnologia avanzata di Google con l'infrastruttura di Gulf, focalizzandosi su settori come la sicurezza, la sanità e le telecomunicazioni. Il progetto prevede un investimento di 20 miliardi di baht per sviluppare data center e promuovere la trasformazione digitale nel paese. Gulf Edge, una sussidiaria di Gulf, sarà il primo Managed GDC Provider (MGP) di Google in Tailandia e nell'ASEAN. Lo riporta กรุงเทพธุรกิจ. La collaborazione punta a migliorare la sicurezza dei dati e a sostenere l'innovazione digitale in Tailandia.