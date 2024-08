Tailandia: Gulf Kanawut diventa ambasciatore di Gucci per la campagna autunno/inverno 2024

25 Agosto 2024_ Gulf Kanawut, giovane attore thailandese, è stato scelto come unico ambasciatore del marchio Gucci per la campagna autunno/inverno 2024, collaborando con la prestigiosa rivista britannica 'The Face'. La campagna, lanciata ufficialmente il 21 agosto, presenta Gulf in un look completo della nuova collezione, evidenziando il design contemporaneo del direttore creativo Sabato De Sarno. Questo riconoscimento segna un anno di successi per Gulf, che ha già guadagnato il titolo di 'Friend of Gucci'. La notizia è stata riportata da siamrathnews.com, sottolineando l'importanza della moda italiana nel panorama globale e il crescente legame tra Thailandia e Italia nel settore della moda.