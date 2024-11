Tailandia: ICONSIAM VINTAGE CAR SHOW celebra la storia dell'automobile con un tocco italiano

08 Novembre 2024_ L'ICONSIAM VINTAGE CAR SHOW si svolge dall'8 al 10 novembre 2024 presso il River Park di ICONSIAM, presentando una selezione di auto d'epoca e classiche. L'evento, organizzato dall'Associazione dei veicoli d'epoca della Thailandia, mira a promuovere il turismo e celebrare le leggende automobilistiche, con un focus particolare su modelli iconici come la Lancia Artena del 1931. Questo modello italiano, noto per il suo legame con la nobiltà italiana, sarà affiancato da altre auto storiche, tra cui la Mercedes-Benz 300SL Gullwing e la Ford Thunderbird. La notizia è stata riportata da benewsonline.com. L'evento include anche concerti dal vivo e rappresenta un'importante opportunità per appassionati e turisti di immergersi nella cultura automobilistica e nella storia, con un forte richiamo all'Italia.