Tailandia: IDENTITY DERMATOLOGY CENTER introduce la tecnologia EndoliftX® dall'Italia

09 Ottobre 2024_ L'IDENTITY DERMATOLOGY CENTER ha lanciato la tecnologia innovativa EndoliftX®, proveniente dall'Italia, per il ringiovanimento della pelle senza intervento chirurgico. Questo trattamento utilizza un laser avanzato e fibre ottiche per stimolare la produzione di collagene e ridurre il grasso in eccesso, offrendo risultati duraturi da 2 a 5 anni. Il dottor Phurich Khositkanasup, fondatore del centro, ha sottolineato l'importanza di questa tecnologia per affrontare i segni dell'invecchiamento. La notizia è stata riportata da banmuang.co.th. L'EndoliftX® è già stato approvato dalla US-FDA e dalla Food and Drug Administration tailandese, rappresentando una nuova opzione sicura per chi cerca risultati visibili senza necessità di recupero post-operatorio.