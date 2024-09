28 Settembre 2024_ Un recente sondaggio ha rivelato che il 98% dei pazienti in Tailandia si dichiara soddisfatto del programma sanitario nazionale attuato quest'anno. Questo risultato evidenzia l'efficacia delle politiche sanitarie implementate dal governo, che hanno migliorato l'accesso e la qualità delle cure. I cittadini hanno apprezzato in particolare la disponibilità di servizi medici e la professionalità del personale sanitario. La soddisfazione generale dei pazienti rappresenta un importante passo avanti per il sistema sanitario del Paese. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. Il programma sanitario nazionale è stato introdotto per garantire assistenza medica a tutti i cittadini tailandesi, contribuendo a migliorare la salute pubblica e il benessere della popolazione.