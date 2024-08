11 Agosto 2024_ Il Consiglio di Bangkok ha avviato un processo di scrutinio del bilancio per l'anno fiscale 2025, che ammonta a oltre 90 miliardi di baht, attraverso un comitato speciale. Nonostante le proposte di includere membri esterni per una maggiore trasparenza, la maggioranza ha deciso di escluderli, sostenendo che i membri del consiglio rappresentano già gli interessi dei cittadini. Kanoknuch Klinsang, presidente del comitato, ha assicurato che ogni dettaglio del bilancio sarà esaminato per garantire un uso efficiente delle risorse. La questione ha suscitato dibattiti accesi, evidenziando le tensioni politiche locali, come riportato da matichon.co.th. Kanoknuch, rappresentante del distretto di Don Mueang, ha una lunga carriera nella gestione delle finanze pubbliche e si è impegnata a migliorare i servizi sanitari nella sua area.