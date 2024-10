Tailandia: Il Dipartimento Meteorologico smentisce notizie false su 24 tempeste

21 Ottobre 2024_ Il Dipartimento Meteorologico della Tailandia ha dichiarato che le notizie riguardanti l'arrivo di 24 tempeste nel Paese quest'anno sono false. Questa smentita arriva in un momento in cui la popolazione è preoccupata per le condizioni meteorologiche avverse. Le autorità hanno invitato i cittadini a non prestare attenzione a tali voci infondate e a seguire solo le comunicazioni ufficiali. La situazione meteorologica attuale non prevede eventi estremi imminenti, rassicurando così la popolazione. La notizia è stata riportata dal Bangkok Post. Il Dipartimento Meteorologico è l'ente governativo responsabile delle previsioni e della gestione delle emergenze legate al clima in Tailandia.