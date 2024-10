Tailandia: il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo apre un ufficio regionale a Bangkok grazie alla collaborazione con l'Italia

30 Ottobre 2024_ La Thailandia ospiterà un nuovo ufficio regionale dell'IFAD, il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, grazie a un accordo firmato tra il governo thailandese e l'agenzia delle Nazioni Unite. La cerimonia di firma si è svolta presso la sede dell'IFAD a Roma, in Italia, e rappresenta un passo significativo per rafforzare il ruolo della Thailandia come centro per le questioni agricole e alimentari in Asia e nel Pacifico. Il ministro dell'Agricoltura thailandese ha sottolineato che questa iniziativa migliorerà l'immagine internazionale della Thailandia e dimostrerà la fiducia delle Nazioni Unite nel Paese. La notizia è stata riportata da naewna.com, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale nel settore agricolo. L'ufficio dell'IFAD in Thailandia sarà il 22° ufficio regionale delle Nazioni Unite nel Paese, contribuendo a promuovere lo sviluppo sostenibile nella regione.