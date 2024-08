Tailandia: Il futuro del Primo Ministro Srettha Thavisin in discussione dopo la sentenza della Corte Costituzionale

11 Agosto 2024_ I partiti della coalizione guidata dal Pheu Thai si riuniranno oggi per discutere la risposta alla recente sentenza della Corte Costituzionale riguardante il Primo Ministro Srettha Thavisin. La sua posizione è incerta a causa della nomina di Thaksin Shinawatra, un ex leader condannato per sabotaggio elettorale, come consigliere. Tuttavia, gli osservatori politici ritengono che Srettha possa rimanere in carica nonostante le speculazioni su possibili cambiamenti nel governo. Il Vice Primo Ministro Phumtham Wechayachai ha dichiarato che la riunione si concentrerà sul lavoro del governo e sulla situazione del Primo Ministro, rimandando eventuali decisioni dopo la sentenza. La notizia è riportata da Bangkok Post. Thaksin Shinawatra è un ex Primo Ministro della Tailandia, noto per le sue politiche controverse e per essere stato condannato per corruzione.