28 Luglio 2024_ In Tailandia, il gioco degli scacchi acquatici sta emergendo come un innovativo strumento di salvezza per i giovani in difficoltà. Questa pratica, che combina strategia e abilità, è stata adottata in diverse comunità per promuovere la disciplina e il lavoro di squadra tra i partecipanti. Gli scacchi acquatici non solo offrono un'opportunità di svago, ma anche un modo per affrontare le sfide sociali e migliorare le relazioni interpersonali. L'iniziativa ha già attirato l'attenzione di esperti e sostenitori, sottolineando l'importanza del gioco nella crescita personale. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. Questo approccio innovativo si inserisce in un contesto più ampio di programmi di supporto giovanile in Tailandia, mirati a ridurre il rischio di comportamenti devianti.