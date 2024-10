Tailandia: Il governatore di Bangkok sostiene la tassa sul congestionamento per migliorare i trasporti pubblici

20 Ottobre 2024_ Il governatore di Bangkok, Chadchart Sittipunt, ha espresso il suo supporto per l'introduzione di una tassa sul congestionamento per i veicoli che entrano nel centro della città, con l'obiettivo di finanziare una tariffa fissa di 20 baht per le linee di treni elettrici. Chadchart ha sottolineato che è fondamentale garantire un sistema di trasporto pubblico affidabile e accessibile prima di implementare tale tassa, per evitare di gravare eccessivamente sui residenti a basso reddito. La proposta mira a ridurre il traffico e incoraggiare l'uso dei mezzi pubblici, ma richiede una pianificazione attenta per non penalizzare le famiglie, in particolare quelle con bambini. La notizia è riportata da Bangkok Post. Il ministro dei Trasporti, Suriya Jungrungreangkit, ha dichiarato che l'iniziativa si ispirerà ai sistemi di successo di altre nazioni.