Tailandia: Il governo accelera gli aiuti per le vittime delle inondazioni in Chiang Rai

22 Settembre 2024_ Il governo tailandese, guidato dalla premier Phaethongthan Shinawatra, sta intensificando gli sforzi per fornire assistenza alle persone colpite dalle recenti inondazioni nella provincia di Chiang Rai. Durante una visita all'aeroporto militare, sono stati consegnati beni di prima necessità e attrezzature per la pulizia, con l'obiettivo di ripristinare la situazione nelle aree colpite. La premier ha sottolineato l'importanza di rimuovere rapidamente il fango e garantire il drenaggio dell'acqua, mentre si prevede un incontro con i governatori provinciali per discutere le modalità di risarcimento. La notizia è riportata da matichon.co.th. Il governo ha anche avviato misure per controllare i prezzi dei beni e prevenire speculazioni durante questa crisi.