Tailandia: Il governo accelera i risarcimenti per le vittime delle inondazioni a Chiang Rai

17 Settembre 2024_ Il Primo Ministro Paetongtarn Shinawatra ha promesso di accelerare i pagamenti di risarcimento per le vittime delle inondazioni a Chiang Rai e di istituire un nuovo sistema di allerta d'emergenza. Durante la riunione inaugurale del comitato per la gestione delle crisi legate a inondazioni, tempeste e frane, ha evidenziato che i risarcimenti attuali non riflettono i danni subiti. Inoltre, è stato creato un centro di aiuto per le vittime delle inondazioni, diretto dal Vice Primo Ministro Phumtham Wechayachai. Entro la metà del 2025, sarà attivo un sistema di allerta che invierà messaggi di testo a tutti gli utenti di telefonia mobile in caso di emergenza, come riportato da Bangkok Post. Le inondazioni a Chiang Rai, in particolare nel distretto di Mae Sai, sono state le più gravi degli ultimi quarant'anni, causando danni ingenti e la morte di 12 persone.