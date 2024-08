Tailandia: Il governo accelera il piano per l'hub a U-Tapao

09 Agosto 2024_ Il governo tailandese sta accelerando i piani per sviluppare l'aeroporto di U-Tapao come un hub aereo strategico nella regione....

09 Agosto 2024_ Il governo tailandese sta accelerando i piani per sviluppare l'aeroporto di U-Tapao come un hub aereo strategico nella regione. Questo progetto mira a potenziare il settore del turismo e dell'aviazione, attirando più voli internazionali e investimenti. U-Tapao, situato nella provincia di Rayong, è già un importante aeroporto militare e civile, e il governo intende trasformarlo in un centro di aviazione commerciale. La notizia è stata riportata da กรุงเทพธุรกิจ. Il piano include anche lo sviluppo di un'area circostante dedicata a servizi e infrastrutture per supportare l'aumento del traffico aereo e turistico.