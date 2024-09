Tailandia: Il governo accelera l'agenda politica e riduce il tempo di discussione per l'opposizione

09 settembre 2024_ Il governo tailandese, guidato dalla premier Srettha Thavisin, prevede di presentare un piano di 14 pagine al Parlamento il 12 settembre, affrontando le sfide economiche del Paese. Per facilitare l'attuazione delle politiche, si propone di ridurre il tempo di discussione dell'opposizione da 14 a 10 ore. La premier ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sulle soluzioni per i cittadini piuttosto che su dibattiti accesi. Inoltre, un recente sondaggio ha rivelato che la maggioranza della popolazione del sud della Thailandia non sostiene il partito Democratico. La notizia è riportata da naewna.com. Il governo si sta preparando a rispondere alle sfide economiche e sociali, mentre il dibattito politico si intensifica in vista delle prossime elezioni.