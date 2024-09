Tailandia: Il governo affronta l'emergenza droga con nuove politiche

22 Settembre 2024_ Il governo tailandese, guidato dalla premier Phaetongthar Shinawatra, ha dichiarato la lotta contro la droga come una delle dieci priorità nazionali. Durante una riunione del Comitato per la prevenzione e la repressione della droga, è stato sottolineato che il problema delle sostanze stupefacenti è cruciale per lo sviluppo economico del paese. Le autorità hanno riportato un aumento significativo delle operazioni di sequestro di droga e arresti, evidenziando la necessità di un approccio più rigoroso, specialmente lungo il confine con la Birmania. La fonte di queste informazioni è dailynews.co.th. Il governo si impegna a migliorare la sicurezza pubblica e a garantire un futuro migliore per i cittadini, affrontando le cause profonde del problema.