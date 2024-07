Tailandia: Il governo annuncia misure per il controllo dei prezzi dell'energia e celebrazioni per il compleanno del re

23 luglio 2024_ Il Primo Ministro tailandese, Srettha Thavisin, ha presieduto una riunione del Consiglio dei Ministri, durante la quale sono state annunciate misure per mantenere stabili i prezzi dell'elettricità e del diesel. In occasione del sesto anniversario della nascita del re Rama X, il governo ha invitato i cittadini a partecipare a celebrazioni e a prenotare monete commemorative. Inoltre, è stato approvato un memorandum d'intesa per l'invio di lavoratori tailandesi in Corea del Sud, al fine di garantire una cooperazione chiara e trasparente. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์. Il governo tailandese sta anche lavorando per migliorare le condizioni di vita dei funzionari pubblici, con progetti di costruzione di alloggi per la polizia e altre iniziative sociali.