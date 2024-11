Tailandia: Il governo approva la cittadinanza per 483.000 migranti ed etnie minoritarie

31 Ottobre 2024_ Il governo tailandese ha approvato una politica per concedere la cittadinanza a oltre 483.000 migranti e membri di etnie minoritarie che risiedono nel paese da lungo tempo o sono nati in Tailandia. Questa decisione, secondo il Primo Ministro Paetongtarn Shinawatra, mira a risolvere problemi di cittadinanza e residenza, stimolando l'economia e semplificando le procedure per il lavoro. Tuttavia, la misura ha suscitato critiche, con alcuni che sostengono che favorisca i migranti a scapito dei cittadini tailandesi. La fonte di questa notizia è il Bangkok Post. La politica, proposta dal Consiglio Nazionale per la Sicurezza, prevede anche misure di monitoraggio per garantire la sicurezza pubblica.